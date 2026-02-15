Çağrı Bey sondaj gemisi Somali yolunda! Bakan Bayraktar'dan Mogadişu mesajı
7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olan Çağrı Bey, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını Somali açıklarında gerçekleştirecek. Türkiye'nin enerji filosunun yeni gemilerinden Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi, bugün Taşucu Limanı'ndan düzenlenen törenle Somali'ye uğurlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar törende Somali ile enerjide önemli projeler olduğunu belirterek önemli mesajlar verdi.