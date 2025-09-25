25 Eylül 2025, Perşembe

Sertaç Taşdelen’e 7 yıl hapis cezası talebi

Sertaç Taşdelen’e 7 yıl hapis cezası talebi

Giriş: 25.09.2025 09:46
Ünlü fal uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen "kurduğu sistem üzerinden elde ettiği kazancı akladığı" iddiasıyla tutuklanmıştı. Taşdelen hakkındaki iddianame tamamlandı. "Fala inanmam'' diyen sözde falcının 7 yıla kadar hapsi isteniyor.
