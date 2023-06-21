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Sera Gölü'nde "Çökeltim Havuzu Projesi"

A Haber
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Giriş: 21.06.2023 11:47
Trabzon Akçaabat'ta Sera Gölü'nün kirliliktan kurtaracak "Çökeltim Havuzu Projesi" için çalışmalar sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
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Sera Gölü’nde Çökeltim Havuzu Projesi
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