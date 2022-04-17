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Selena'nın Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Selena'nın Selin'i Cansu Demirci’nin son hali…

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.04.2022 10:55
Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Selena'nın küçük yıldızları da hafızalara kazındı. Atv ekranlarında yayınlandığı dönemde izleyicileri ekran başına kilitleyen dizide Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci, sevenlerini şaşkına çevirdi. Genç oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasının dikkatini çekti. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Cansu Demirci'nin yıllar sonraki beğeni topladı.
Selena’nın Selin’i Cansu Demirci’nin son hali…
Selena'nın Selin'i Cansu Demirci’nin son hali…
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