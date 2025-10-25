25 Ekim 2025, Cumartesi

Şehre yakın Ordu Fatsa’da! Yaşayan yeşil miras Yeşiltepe

Giriş: 25.10.2025 16:28
Şehre Yakın ekibi bu hafta, Karadeniz'in bereketli topraklarına, yeşilin binbir tonuyla süslü Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'ne konuk oldu. İsmini doğadan alan Yeşiltepe vadileri, fındık bahçeleri ve mis kokulu ormanlarıyla şehir yaşamından uzak olmak isteyenler için ideal bir yer...
