14 Eylül 2025, Pazar

Şehre Yakın Malatya'da Sütlüce Köyü'ne misafir oldu
Şehre Yakın Malatya’da Sütlüce Köyü’ne misafir oldu

Şehre Yakın Malatya’da Sütlüce Köyü'ne misafir oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2025 14:27
Şehre Yakın ekibinin bu bölümdeki durağı doğal güzellikleriyle öne çıkan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Sütlüce Köyü'ne konuk oldu. Anadolu'nun kadim topraklarında köklü bir geçmişe sahip olan bu köy hem misafirperver insanları hem de doğayla iç içe yaşam biçimiyle ekibimizi sıcak bir şekilde karşıladı.
