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Şehre Yakın ekibi Kars Sarıkamış’a konuk oldu! Şehirden uzak doğa ile iç içe bir gün

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 29.06.2024 12:16
Şehre Yakın ekibi bu hafta Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve Handere Köyü’ne konuk oldu. Köyde yaşayanlar şehirden uzak bambaşka bir hayat sürüyor. Gelin şimdi A Haber ekibinden Yüksel Akalan ve Ömer Faruk Tavlaşoğlu'nun izlenimlerine şahitlik edelim...
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