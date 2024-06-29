Şehre Yakın ekibi Kars Sarıkamış’a konuk oldu! Şehirden uzak doğa ile iç içe bir gün

Şehre Yakın ekibi bu hafta Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve Handere Köyü’ne konuk oldu. Köyde yaşayanlar şehirden uzak bambaşka bir hayat sürüyor. Gelin şimdi A Haber ekibinden Yüksel Akalan ve Ömer Faruk Tavlaşoğlu'nun izlenimlerine şahitlik edelim...

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