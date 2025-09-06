06 Eylül 2025, Cumartesi
Şehre Yakın ekibi Çayırlı'da! Köy yaşamının izinde doğal hayatın içinde üretim ve emek
Şehre Yakın ekibi bu bölümde Karadeniz'in bereketli topraklarına Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Çayırlı Mahallesi'ne konuk oldu. Doğasıyla, insanıyla ve kültürüyle içten bir köy yaşamının kapılarını araladığımız Çayırlı'da geleneksel üretim biçimlerinden günlük yaşamın samimiyetine kadar birçok detaya tanıklık ettik...