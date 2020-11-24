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Şehit Aybüke Yalçın anısına... Öğretmenler Günün kutlu olsun Aybüke!

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Giriş: 24.11.2020 01:00
Güncelleme:24.11.2020 01:08
22 yaşında hayatının baharında mesleğine olan tutkusuyla Batman ilçesine giden karne verildikten sonra evine dönerken hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit edilen Aybüke Yalçın'ı Türkiye unutmadı. 24 Kasım Öğretmenler Günü özelinde şehit Aybüke Yalçın anısına...

Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de ilk görev yeri Kozluk'ta karne dağıttıktan sonra evine doğru yola çıktığı esnada dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı hain teröristler tarafından açılan ateş sırasında ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Aybüke Yalçın, vefat ettiğinde henüz 22 yaşındaydı. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şehit Aybüke Yalçın anısına... Öğretmenler Günün kutlu olsun Aybüke!
Şehit Aybüke Yalçın anısına... Öğretmenler Günün kutlu olsun Aybüke!
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