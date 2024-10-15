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Şehir ve gazi çocukları pilotlarla Başkent havadan izledi

Şehir ve gazi çocukları pilotlarla Başkent havadan izledi

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 13:31
Türkiye'nin terörle mücadelesinde ön safta yer alan şehit ve gazilerin çocukları ile ülkeyi paralimpik alanda temsil eden sporcular gönüllü pilotlarla başkenti havadan izledi. İşte o anlar.
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