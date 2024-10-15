Şehir ve gazi çocukları pilotlarla Başkent havadan izledi

Türkiye'nin terörle mücadelesinde ön safta yer alan şehit ve gazilerin çocukları ile ülkeyi paralimpik alanda temsil eden sporcular gönüllü pilotlarla başkenti havadan izledi. İşte o anlar.

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