Sedef Güler cinayet kurbanı oldu! Halı yıkama fişi polisi şüpheliye götürdü

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükçekmece sahilinde balıkçılar tarafından halıya sarılmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Sedef Güler adlı kadının ölümüyle ilgili iki şüpheli adliyeye sevk edildi. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.

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