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Sedef Güler cinayet kurbanı oldu! Halı yıkama fişi polisi şüpheliye götürdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 13:23
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükçekmece sahilinde balıkçılar tarafından halıya sarılmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Sedef Güler adlı kadının ölümüyle ilgili iki şüpheli adliyeye sevk edildi. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.
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