Seda Sayan’dan Çağlar Ökten isyanı! Daha fazla sessiz kalamadı

Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. Yedinci kez evlenen şarkıcıyı mutlu gününde oğlu Oğulcan Engin yalnız bıraktı. Herkes Engin'in neden gelmediğini merak ederken ikilinin arasındaki yaş farkı da gündemden düşmedi. Sayan, eşinin yaşına takılanlara isyan etti.