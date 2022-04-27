27 Nisan 2022, Çarşamba
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Seda Sayan’dan Çağlar Ökten isyanı! Daha fazla sessiz kalamadı
Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. Yedinci kez evlenen şarkıcıyı mutlu gününde oğlu Oğulcan Engin yalnız bıraktı. Herkes Engin'in neden gelmediğini merak ederken ikilinin arasındaki yaş farkı da gündemden düşmedi. Sayan, eşinin yaşına takılanlara isyan etti.