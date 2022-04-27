27 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Seda Sayan’dan Çağlar Ökten isyanı! Daha fazla sessiz kalamadı

Seda Sayan’dan Çağlar Ökten isyanı! Daha fazla sessiz kalamadı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2022 12:40
Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. Yedinci kez evlenen şarkıcıyı mutlu gününde oğlu Oğulcan Engin yalnız bıraktı. Herkes Engin'in neden gelmediğini merak ederken ikilinin arasındaki yaş farkı da gündemden düşmedi. Sayan, eşinin yaşına takılanlara isyan etti.
Trabzonspor’dan müthiş rekor!
Trabzonspor'dan müthiş rekor!
Seda Sayan’dan Çağlar Ökten isyanı!
Seda Sayan’dan Çağlar Ökten isyanı!
İstanbul’da sahte para operasyonu
İstanbul'da sahte para operasyonu
Batarya bomba gibi patladı!
Batarya bomba gibi patladı!
Çuvallar dolusu bomba bulundu!
Çuvallar dolusu bomba bulundu!
Bin aydan daha hayırlı...
Bin aydan daha hayırlı...
Fatih’te sokak ortası cinayet!
Fatih’te sokak ortası cinayet!
Beylikdüzü açıklarında müsilaj izleri görüldü
Beylikdüzü açıklarında müsilaj izleri görüldü
Vatandaşın metrobüs çilesi
Vatandaşın metrobüs çilesi
Tekrar ortaya çıktı
Tekrar ortaya çıktı
Tenis topu büyüklüğünde yağdı
Tenis topu büyüklüğünde yağdı
Ters laleler için bin 800 rakımlı dağa çıktılar
Ters laleler için bin 800 rakımlı dağa çıktılar
Daha Fazla Video Göster