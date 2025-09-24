24 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sazlık alanda çıkan yangın ormana sıçradı
Sazlık alanda çıkan yangın ormana sıçradı

Sazlık alanda çıkan yangın ormana sıçradı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2025 23:16
Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarındaki sazlık alanda çıkan sazlık yangını ormanlık alana sıçradı. Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sazlık alanda çıkan yangın ormana sıçradı
Sazlık alanda çıkan yangın ormana sıçradı
Sazlık alanda çıkan yangın ormana sıçradı
ABD’de göçmen ofisine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
ABD'de göçmen ofisine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Kızılırmak’ta kadın cesedi bulundu
Kızılırmak’ta kadın cesedi bulundu
Kontrollü patlatma adeta deprem etkisi oluşturdu!
Kontrollü patlatma adeta deprem etkisi oluşturdu!
Erdek’te anız yangını çevreye sıçradı
Erdek'te anız yangını çevreye sıçradı
Örtü yangını paniğe neden oldu, kontrol altına alındı
Örtü yangını paniğe neden oldu, kontrol altına alındı
Tır evin bahçesine uçtu: Faciadan dönüldü
Tır evin bahçesine uçtu: Faciadan dönüldü
Tunceli’de koyun izdihamı: 29 hayvan telef oldu
Tunceli'de koyun izdihamı: 29 hayvan telef oldu
Arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
Arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
Samsun’da yılın ahisi 55 yılık demir döküm ustası oldu
Samsun'da yılın ahisi 55 yılık demir döküm ustası oldu
Çarpmanın etkisiyle taklalar attı sonra ayağa kalktı!
Çarpmanın etkisiyle taklalar attı sonra ayağa kalktı!
Fatih’te 5 katlı binada korkutan yangın
Fatih’te 5 katlı binada korkutan yangın
Daha Fazla Video Göster