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Savur'daki katliamların üzerinden 27 yıl geçti

A Haber
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Giriş: 21.01.2021 14:00
Güncelleme:21.01.2021 14:35
1994 yılında Mardin'in Savur ilçesi Ormancık ve Akyürek köylerine saldıran PKK, 11'i çocuk 21 kişiyi katletti. Terör örgütünün hain saldırısında hayatını kaybedenler anıldı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Savur Kaymakamı Muhammed Kaya A Haber'de açıklamalarda bulundu.

1994 yılında Mardin'in Savur ilçesi Ormancık ve Akyürek köylerine saldıran PKK, 11'i çocuk 21 kişiyi katletti. Terör örgütünün hain saldırısında hayatını kaybedenler anıldı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Savur Kaymakamı Muhammed Kaya A Haber'de açıklamalarda bulundu.

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