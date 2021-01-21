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Savur'daki katliamların üzerinden 27 yıl geçti
1994 yılında Mardin'in Savur ilçesi Ormancık ve Akyürek köylerine saldıran PKK, 11'i çocuk 21 kişiyi katletti. Terör örgütünün hain saldırısında hayatını kaybedenler anıldı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Savur Kaymakamı Muhammed Kaya A Haber'de açıklamalarda bulundu.
1994 yılında Mardin'in Savur ilçesi Ormancık ve Akyürek köylerine saldıran PKK, 11'i çocuk 21 kişiyi katletti. Terör örgütünün hain saldırısında hayatını kaybedenler anıldı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Savur Kaymakamı Muhammed Kaya A Haber'de açıklamalarda bulundu.