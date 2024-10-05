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Şarj ünitelerinde karekodlu tuzak! Sahte karekod yapıştırıyorlar

Şarj ünitelerinde karekodlu tuzak! Sahte karekod yapıştırıyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 05.10.2024 16:26
Elektrikli araç şarj istasyonlarını hemen her yerde görür olduk artık. Dolandırıcılar bu sistemden de faydalanmanın bir yolunu buldu tabii. Şarj ünitelerinde bulunan yapışkanlı karekodların üzerine kendi tasarladıkları kodu yapıştırıyorlar ve bu sayede de kurbanlarının kart bilgilerini ele geçirmiş oluyorlar.
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