31 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sarıyer’deki müzikhol cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer’deki müzikhol cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.01.2024 15:30
İstanbul, Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. DEAŞ’lı teröristlerin olay yerine giderken kullandıkları ‘kayıp’ otomobil Beylikdüzü’nde otluk bir alanda bulunmuştu. 2022 yılında ülkeye giriş yaptığı tespit edilen ve yaklaşık bir yıldır PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarında trafik izi düşmeyen Polonya plakalı Hyundai marka otomobilin, bulunduğu otluk alanda polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren aracın bulunduğu noktada geniş çaplı arama yapıyor. Dedektörlerle yapılan aramada her türlü materyal aranıyor.
İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranları sevindirdi!
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları sevindirdi!
Karşıya geçmek isterken can verdi
Karşıya geçmek isterken can verdi
Müzikhol cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
Müzikhol cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
Alarma geçildi! Acil eylem çağrısı
Alarma geçildi! Acil eylem çağrısı
Emekli bankacıdan 11 milyon liralık vurgun
Emekli bankacıdan 11 milyon liralık vurgun
Rus turisti öldüren sanık: İsabet ettiğini görmedim
Rus turisti öldüren sanık: İsabet ettiğini görmedim
Uludağ’da yarıyıl tatili yoğunluğu!
Uludağ'da yarıyıl tatili yoğunluğu!
İŞKUR başvuru şartları neler?
İŞKUR başvuru şartları neler?
CHP’de şimdi de Çankaya krizi
CHP'de şimdi de Çankaya krizi
Ölüm villalarını şehit mezarlarının üstüne dikmişler
Ölüm villalarını şehit mezarlarının üstüne dikmişler
Antalya’da kar yağışı
Antalya'da kar yağışı
Yine dere taştı! Kum torbalarıyla önlem aldılar
Yine dere taştı! Kum torbalarıyla önlem aldılar
Daha Fazla Video Göster