Sarıyer’deki müzikhol cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul, Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. DEAŞ’lı teröristlerin olay yerine giderken kullandıkları ‘kayıp’ otomobil Beylikdüzü’nde otluk bir alanda bulunmuştu. 2022 yılında ülkeye giriş yaptığı tespit edilen ve yaklaşık bir yıldır PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarında trafik izi düşmeyen Polonya plakalı Hyundai marka otomobilin, bulunduğu otluk alanda polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren aracın bulunduğu noktada geniş çaplı arama yapıyor. Dedektörlerle yapılan aramada her türlü materyal aranıyor.