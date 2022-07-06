06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Sarallar soruşturmasında sıcak gelişme! Erdal Acar gözaltına alınmıştı | 31 kişi adliyeye sek edildi
İstanbul’da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda İş Adamı Erdal Acar ile birlikte gözaltına alınan 122 şüpheliden 31'i adliyeye sevk edildi. Erdal Acar’ın İstanbul Emniyeti’ndeki işlemleri sürüyor.