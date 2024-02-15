15 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şanlıurfa’da sağanak sonrası sel! Tarım arazileri su altında

Şanlıurfa’da sağanak sonrası sel! Tarım arazileri su altında

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2024 13:51
Şanlıurfa'da şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Ev ile iş yerlerini su bastı, Haliliye'de yol çöktü. Otomobilde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Şanlıurfa-Viranşehir karayolu da selden etkilendi. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarım arazileri su altında
Tarım arazileri su altında
2 bin yıllık surlar çöktü
2 bin yıllık surlar çöktü
İstanbul’da ulaşım çilesi! Vatandaş yine mağdur
İstanbul'da ulaşım çilesi! Vatandaş yine mağdur
İşte boş bulunan can salının görüntüsü
İşte boş bulunan can salının görüntüsü
Rapor alıp yaptığına bakın! Çalışanlar dikkat
Rapor alıp yaptığına bakın! Çalışanlar dikkat
Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Otomobil acil servise daldı
Otomobil acil servise daldı
Selin ardında Antalya!
Selin ardında Antalya!
Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! Ölümlerde ilk sırada…
Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! Ölümlerde ilk sırada…
Bursa’da otomobil kontrolden çıktı!
Bursa'da otomobil kontrolden çıktı!
Aşık Veysel’in robotu konser verdi!
Aşık Veysel’in robotu konser verdi!
Kibrit üretim atölyesinde korkutan yangın
Kibrit üretim atölyesinde korkutan yangın
Daha Fazla Video Göster