Şanlıurfa'da iş yerinde korkutan yangın! 27 araç ve 89 personel ile müdahale edildi
Şanlıurfa’da iş yerinde korkutan yangın! 27 araç ve 89 personel ile müdahale edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 01.10.2025 11:36
Şanlıurfa'da züccaciye malzemesi satışı yapılan bir işyerinde çıkan yangına, 27 araç ve 89 itfaiye personeli ile müdahale edildi. Kontrol altına alınan işyeri yangınında, soğutma çalışmaları sürüyor.
