Şanlıurfa’da iş yerinde korkutan yangın! 27 araç ve 89 personel ile müdahale edildi

Şanlıurfa'da züccaciye malzemesi satışı yapılan bir işyerinde çıkan yangına, 27 araç ve 89 itfaiye personeli ile müdahale edildi. Kontrol altına alınan işyeri yangınında, soğutma çalışmaları sürüyor.

