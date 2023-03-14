Samsun Çorum Tokat ve Yozgat'ta bazı yerlerde eğitime kar engeli

Çorum'un Mecitözü ilçesi, Tokat'ın Zile ilçesi, Yozgat merkez ile Sorgun, Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Diğer yandan Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.