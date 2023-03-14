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Samsun Çorum Tokat ve Yozgat'ta bazı yerlerde eğitime kar engeli

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2023 09:43
Çorum'un Mecitözü ilçesi, Tokat'ın Zile ilçesi, Yozgat merkez ile Sorgun, Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Diğer yandan Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.
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