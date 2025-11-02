02 Kasım 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sakarya'da şüpheli çanta korku yarattı! Fünye ile patlatıldı
Sakarya’da şüpheli çanta korku yarattı! Fünye ile patlatıldı

Sakarya'da şüpheli çanta korku yarattı! Fünye ile patlatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2025 17:50
Sakarya'da tren istasyonu yakınlarında sahipsiz bir çanta bulundu. İhbar üzerine olay yerine bomba imha uzmanları sevk edilirken, panik yaratan çanta fünye ile patlatıldı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde tren istasyonundaki sahipsiz çanta nedeniyle seferler bir süre durdu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantada olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Arifiye tren istasyonunda bugün saat 16.00 sıralarında sahipsiz bir çanta görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, geniş güvenlik önlemi alarak istasyonu boşalttı ve tren seferlerini geçici olarak durdurdu. Bomba imha ekibi yapılan incelemenin ardından çantayı kontrollü şekilde fünye ile patlattı. Patlatılan çantadan herhangi bir patlayıcı madde çıkmadığı öğrenilirken, tren seferleri güvenlik kontrollerinin ardından yeniden başlatıldı.

Çantayı bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sakarya’da şüpheli çanta korku yarattı! Fünye ile patlatıldı
Sakarya’da şüpheli çanta korku yarattı! Fünye ile patlatıldı
Sakarya'da şüpheli çanta korku yarattı! Fünye ile patlatıldı
Çaya düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Çaya düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Cadılar Bayramı kabusa döndü
Cadılar Bayramı kabusa döndü
Tartıştığı kişiyi silahla bacağından vuran genç tutuklandı
Tartıştığı kişiyi silahla bacağından vuran genç tutuklandı
40 yıl sonra yeniden toprakta
40 yıl sonra yeniden toprakta
Otogarda uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Otogarda uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Canlı yayında zemin analizi
Canlı yayında zemin analizi
Aynı yerde iki kamyon alevlere teslim oldu
Aynı yerde iki kamyon alevlere teslim oldu
Hamsinin kilosu 50 liraya düştü
Hamsinin kilosu 50 liraya düştü
Balıkesir Sındırgı’da 4,3’lük yeni deprem!
Balıkesir Sındırgı’da 4,3’lük yeni deprem!
Erzurum’un vazgeçilmez yemeği cağ kebabı
Erzurum’un vazgeçilmez yemeği cağ kebabı
Kuyumculara sahte altın satan aile yakalandı
Kuyumculara sahte altın satan aile yakalandı
Daha Fazla Video Göster