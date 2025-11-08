Sakarya’da patpat faciası: 2 yaşındaki Eslem hayatını kaybetti

08 Kasım 2025, Cumartesi

Giriş: 08.11.2025 18:18
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun kullandığı patpatın çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Eslem Ayaz, gözyaşları arasında toprağa verildi. Küçük kızın babasının mezarına su dökerken yaşadığı acı yürekleri dağladı. Kazada ağır yaralanan 6 yaşındaki ablasının ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
