08 Kasım 2025, Cumartesi
Sakarya’da patpat faciası: 2 yaşındaki Eslem hayatını kaybetti
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun kullandığı patpatın çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Eslem Ayaz, gözyaşları arasında toprağa verildi. Küçük kızın babasının mezarına su dökerken yaşadığı acı yürekleri dağladı. Kazada ağır yaralanan 6 yaşındaki ablasının ise hastanedeki tedavisi sürüyor.