15 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Sakarya'da ilginç kaza: Kaçan at, motosikletliyi altına aldı

Sakarya'da ilginç kaza: Kaçan at, motosikletliyi altına aldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2024 18:45
Sakarya’nın Geyve ilçesinde sahibinin elinden kaçtığı öğrenilen at, cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletliyi altına aldı. İlginç kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kaçan at, motosikletliyi altına aldı
Kaçan at, motosikletliyi altına aldı
Bakanlıktan yeni burger kararı!
Bakanlıktan yeni burger kararı!
Yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı
Yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı
Ootopark kavgası akşam başladı sabah devam etti
Ootopark kavgası akşam başladı sabah devam etti
Ahırda çıkan yangında büyükbaş hayvanlar telef oldu
Ahırda çıkan yangında büyükbaş hayvanlar telef oldu
Çanakkale ve Manisa’da orman yangını!
Çanakkale ve Manisa'da orman yangını!
Taksi ücretini ödemedi taksiciye saldırdı
Taksi ücretini ödemedi taksiciye saldırdı
Büfede hırsızlık anı kamerada
Büfede hırsızlık anı kamerada
Babasından kalan borçla hayatı karardı
Babasından kalan borçla hayatı karardı
Çanakkale Eceabat’ta orman yangını
Çanakkale Eceabat'ta orman yangını
Kediyi kurtarmak isterken düştüğü derede mahsur kaldı
Kediyi kurtarmak isterken düştüğü derede mahsur kaldı
Karaman’da ‘change’ araç operasyonu
Karaman’da ‘change’ araç operasyonu
Daha Fazla Video Göster