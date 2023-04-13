13 Nisan 2023, Perşembe
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Sakarya’da genç hemşirenin gizemli ölümü! İntihar mı yoksa cinayet mi?
Korkunç olay Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana geldi. 27 yaşındaki hemşire Dicle Naz, kendisinden haber alamayan arkadaşları tarafından, evinde boğazı kesik halde ölü bulundu. Yapılan incelemeler neticesinde hayatını kaybeden hemşirenin elinde kesici alet olduğunu tespit eden ekipler, konuya ilişkin inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak.