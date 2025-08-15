Sakarya’da eşine sinirlenen kadın cip ile dehşet saçtı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, eşiyle tartışan bir kadın cipiyle defalarca eşinin otomobiline çarptı. Aracı hurdaya çeviren kadın olay yerinde baygınlık geçirirken, o anlara tanıklık eden mahalle sakini Yusuf Mercan, "Korna sesleriyle uyandım, kadın araca vuruyordu" dedi. Olayda iki araçta daha maddi hasar meydana gelirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

