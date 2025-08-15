15 Ağustos 2025, Cuma
Sakarya’da eşine sinirlenen kadın cip ile dehşet saçtı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde, eşiyle tartışan bir kadın cipiyle defalarca eşinin otomobiline çarptı. Aracı hurdaya çeviren kadın olay yerinde baygınlık geçirirken, o anlara tanıklık eden mahalle sakini Yusuf Mercan, "Korna sesleriyle uyandım, kadın araca vuruyordu" dedi. Olayda iki araçta daha maddi hasar meydana gelirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.