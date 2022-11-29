29 Kasım 2022, Salı
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Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın ailesi konuştu! Yıllarca kandırmış: Anne ben Çapa’yı tutturdum
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz'ın sahte doktor olduğu ortaya çıkmıştı. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ailesi ilk kez konuştu. Bir sabah "Anne ben Çapa'yı tutturmuşum" diyerek geldiğini belirten anne, doktor sandıkları kızlarının aslında bir sahtekar olduğunu tüm Türkiye ile birlikte öğrendi.