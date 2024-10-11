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Sahte altınla dolandırıcılık: 413 bin liralık vurgun yapan 3 şüpheli tutuklandı

Sahte altınla dolandırıcılık: 413 bin liralık vurgun yapan 3 şüpheli tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 10:43
Kırıkkale'de sahte altınla 413 bin liralık vurgun yapan üç dolandırıcı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Benzer suçlardan da suç kaydı bulunan zanlılar, tutuklandı.
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