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Sahneye alkollü çıkan Nev'e tepki yağdı!

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Giriş: 21.02.2024 16:58
Ünlü şarkıcı Nev, dün akşam Antalya'da yer alan bir mekanda sahneye çıktı. Konuşmakta ve yürümekte zorlandığı dikkat çeken Nev'in, alkollü olduğu iddia edildi. Dinleyicileri, şarkı söyleyemeyecek durumda olan Nev'e tepki gösterdi. O anlar, sosyal medyada paylaşıldı.
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