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"Şahin gözü" cinayeti çözecek mi? Narin cinayetindeki sır perdesini TÜBİTAK mı kaldıracak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 12:05
Türkiye nefesini tuttu Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasına kilitlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "yeni görüntüler var" açıklamasıyla da gözler o kamera kayıtlarına çevrildi. Sinan Yılmaz detayları aktardı.
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