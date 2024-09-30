30 Eylül 2024, Pazartesi
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"Şahin gözü" cinayeti çözecek mi? Narin cinayetindeki sır perdesini TÜBİTAK mı kaldıracak?
Türkiye nefesini tuttu Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasına kilitlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "yeni görüntüler var" açıklamasıyla da gözler o kamera kayıtlarına çevrildi. Sinan Yılmaz detayları aktardı.