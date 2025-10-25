Sahile tonlarca tekstil atığının dökülme anı kamerada: Araç ve firma tespit edildi

Mersin’de sahile dökülen ve çevre kirliliğine neden olan tonlarca giysi ile tekstil atığıyla ilgili yapılan çalışmada araç ve kayıtlı olduğu firma tespit edilerek yasal işlem başlatıldı. Sahile gelen kamyonun tekstil ürünlerini dökme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

