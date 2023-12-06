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Sağanak yağış barajlara yaradı! İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 35'e yükseldi

A Haber
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Giriş: 06.12.2023 12:30
İstanbul'da etkili olan yağışlar barajların doluluk oranlarını olumlu etkiledi. Son durumu Alibey barajındaki A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI;

Ömerli: 58,15

Elmalı: 80,04

Darlık: 48,85

Alibey: 43,42

Istrancalar: 30,85

Terkos: 18,71

Büyükçekmece: 21,48

Sazlıdere: 16,76

Kazandere: 14,23

Papuçdere: 10,12

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