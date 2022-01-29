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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken Ali Yasak yakalandı! O anlar kamerada!

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Giriş: 29.01.2022 14:18
Eski Beşiktaş Spor Kulübü yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun İstanbul Yeşilköy'deki bir restoranda öldürülmesiyle ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
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