Sabah sporunda köpeklerin saldırısına uğrayan kadın kabusu yaşadı

Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'ndeki yaşayan 50 yaşındaki Sevda Mazman, spor yapmak için sabahın erken saatlerinde yürüyüşe çıktı. Mazman, Karaağaç Mahallesi mevkiine vardığındaysa başı boş köpeklerin saldırısına uğradı. Mazman, ayağından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtarılan kadın, hastanedeki ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.