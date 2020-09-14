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Rus turist böyle ölümden döndü

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Giriş: 14.09.2020 14:06
Güncelleme:14.09.2020 14:09
Antalya'da eşi ve arkadaşlarıyla birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Rus turiste otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanıp kaldırıma savrulan, başından ve ayağından yaralanan kadın turist, eşinin ambulansa alınmaması üzerine hastaneye gitmek istemeyince eşi de ambulansa alındı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapay şelale istikametinden köprü istikametine seyir halinde bulunan Çağatay Pullu'nun kullandığı 07 LLT 74 plakalı otomobil, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte yaya geçidinden geçmekte olan Popova Elena (47) isimli Rus turiste çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan ve asfalt zemine düşen kadına ilk müdahale, yanındaki arkadaşları ve vatandaşlar tarafından yapıldı. Eşi ve arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptıkları otelden Manavgat şehir merkezine alışveriş için gelen kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



EŞİ OLMADAN HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

Popova Elena, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülmek istendi. Rus turist, eşinin ambulansa alınmayarak taksi ile gelmesinin istenmesi üzerine hastaneye gitmekten vazgeçti. Daha sonra tercüman aracılığıyla yapılan istişarenin ardından yaralanan Popova Elena eşinin de ambulansa alınmasının ardından hastaneye gitmeyi kabul etti.
Yaşanan kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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