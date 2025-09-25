Ruhsatsız silah taşıyanlara operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 hafta içinde 81 ilde "Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara” yönelik düzenlenen operasyonlarda; toplam bin 867 adet silah ele geçirildiğini ve 2 bin 82 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı..

