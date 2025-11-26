Ruhsatsız sağlık hizmeti veren işletme mühürlendi

26 Kasım 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 26.11.2025 16:08
Antalya'nın Alanya ilçesinde ruhsatsız hizmet verdiği belirlenen işletme mühürlendi. Ruhsatsız işletmede ekiplerin yaptığı aramalarda, tıbbi uygulamalarda kullanıldığı değerlendirilen ve suç unsuru taşıyan çok sayıda tıbbi malzeme ve cihaz bulundu. Ele geçirilen malzemeler için tutanak tutulurken, işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.
