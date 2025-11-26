Ruhsatsız sağlık hizmeti veren işletme mühürlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde ruhsatsız hizmet verdiği belirlenen işletme mühürlendi. Ruhsatsız işletmede ekiplerin yaptığı aramalarda, tıbbi uygulamalarda kullanıldığı değerlendirilen ve suç unsuru taşıyan çok sayıda tıbbi malzeme ve cihaz bulundu. Ele geçirilen malzemeler için tutanak tutulurken, işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

