26 Kasım 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Ruhsatsız sağlık hizmeti veren işletme mühürlendi
Antalya'nın Alanya ilçesinde ruhsatsız hizmet verdiği belirlenen işletme mühürlendi. Ruhsatsız işletmede ekiplerin yaptığı aramalarda, tıbbi uygulamalarda kullanıldığı değerlendirilen ve suç unsuru taşıyan çok sayıda tıbbi malzeme ve cihaz bulundu. Ele geçirilen malzemeler için tutanak tutulurken, işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.