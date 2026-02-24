MHP lideri Bahçeli'den net mesaj: MEB'in Ramazan Genelgesi'nin neresi yanlış?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen Ramazan ayı etkinliklerine ilişkin, "Milli Eğitim Bakanlığı Yerinde ve kıvamında bir adımla doğrusunu yapmıştır. Takdir ve tebrik ediyoruz. MEB'in ramazan Genelgesi'nin neresi yanlış?" dedi. Bahçeli ayrıca Terörsüz Türkiye vurgusu da yaparak silahların susmasıyla herkesin kazançlı çıkacağını ifade etti.