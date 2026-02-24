CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Şengen sisteminde devrim! Tek başvuruyla yıllarca vize
Dünya Şengen sisteminde devrim! Tek başvuruyla yıllarca vize
Dev iftar sofrası nasıl hazırlanıyor?
Yaşam Dev iftar sofrası nasıl hazırlanıyor?
Ramazan'ın vazgeçilmezi meyan şerbeti
Yaşam Ramazan'ın vazgeçilmezi meyan şerbeti
Yılda 180 bin çocuk suça sürükleniyor
Özel Haber Yılda 180 bin çocuk suça sürükleniyor
Çetelere yapay zeka operasyonu!
Gündem Çetelere yapay zeka operasyonu!
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

MHP lideri Bahçeli'den net mesaj: MEB'in Ramazan Genelgesi'nin neresi yanlış?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen Ramazan ayı etkinliklerine ilişkin, "Milli Eğitim Bakanlığı Yerinde ve kıvamında bir adımla doğrusunu yapmıştır. Takdir ve tebrik ediyoruz. MEB'in ramazan Genelgesi'nin neresi yanlış?" dedi. Bahçeli ayrıca Terörsüz Türkiye vurgusu da yaparak silahların susmasıyla herkesin kazançlı çıkacağını ifade etti.

Gündemden Videolar

65 yaş üstüne doğal gaz müjdesi
65 yaş üstüne doğal gaz müjdesi
14 aylık kızıyla saldırıya uğrayan baba A Haber'de
14 aylık kızıyla saldırıya uğrayan baba A Haber'de
ABD savaş gemisi Girit'te! İran'a olası saldırı ne zaman?
ABD savaş gemisi Girit'te! İran'a olası saldırı ne zaman?
ABD İran savaşını PJAK kartı ile mi gerçekleştirecek?
ABD İran savaşını PJAK kartı ile mi gerçekleştirecek?
Terör örgütleri İran'a mı taşınıyor?
Terör örgütleri İran'a mı taşınıyor?
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e sert yanıt
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e sert yanıt
Öğretmen ataması olacak mı?
Öğretmen ataması olacak mı?