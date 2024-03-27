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Rize’nin ihtişamlı kalesi! Zil Kale misafirlerini hayran bırakıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 23:42
Fırtına Vadisi'ne hakim noktada kurulan Zil Kale ihtişamıyla göz dolduruyor. Ttürkiye'nin en görkemli kaleleri listesinde yer alan Zil Kale, her mevsim ziyaretçi ağırlıyor. 14. Yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen yapı manzarasıyla görenleri etkiliyor.
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