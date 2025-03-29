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Rize’de yol vermek isteyen kamyonet çay bahçesine uçtu!

Rize’de yol vermek isteyen kamyonet çay bahçesine uçtu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.03.2025 17:58
Kaza, Rize merkez Karadeniz Sahil Yolu, Balıkçılar köyü mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Rize istikametinden Artvin istikametine giden 53 FR 439 plakalı kamyonetin sürücüsü S.A., arkasından gelerek kendisini sollamak isteyen araca yol vermek istedi. Bu esnada kontrolden çıkan kamyonet, yolun kenarında bulunan kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet bu kez çay bahçesine uçtu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
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Rize’de yol vermek isteyen kamyonet çay bahçesine uçtu!
Rize’de yol vermek isteyen kamyonet çay bahçesine uçtu!
Rize’de yol vermek isteyen kamyonet çay bahçesine uçtu!
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