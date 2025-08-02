02 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Rize’de depo yangını
Rize’de depo yangını

Rize’de depo yangını

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2025 00:42
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Pazar Mahallesi, Atatürk Caddesi, Deremen Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın 2. Katında bulunan özel bir işletmeye ait depoda sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün daireyi sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın üzerine olay yerine Kaçkar Bölge İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rize’de depo yangını
Parktaki çifti uyaran muhtar bıçaklandı!
Parktaki çifti uyaran muhtar bıçaklandı!
Kula’da karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti
Kula'da karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti
Bisikletten düşen çocuğun bacağına direksiyon saplandı
Bisikletten düşen çocuğun bacağına direksiyon saplandı
Uçakta ayaktaki yolcuya ceza kesildi!
Uçakta ayaktaki yolcuya ceza kesildi!
Sahte diploma iddiasına soruşturma!
Sahte diploma iddiasına soruşturma!
Otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Porsuk Çayı’nın su seviyesi azaldı
Porsuk Çayı'nın su seviyesi azaldı
SUV aracın ırmağa düştü anlar kamerada
SUV aracın ırmağa düştü anlar kamerada
2 kişi freni boşalan araçtan saniyelerle kurtuldu
2 kişi freni boşalan araçtan saniyelerle kurtuldu
Beypazarı’nda seyir halindeki kamyon devrildi: 1 yaralı
Beypazarı’nda seyir halindeki kamyon devrildi: 1 yaralı
Konya’da yağmur etkili oldu
Konya'da yağmur etkili oldu
Kamyon bariyerlere saplandı!
Kamyon bariyerlere saplandı!
Daha Fazla Video Göster