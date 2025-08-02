Rize’de depo yangını

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Pazar Mahallesi, Atatürk Caddesi, Deremen Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın 2. Katında bulunan özel bir işletmeye ait depoda sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün daireyi sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın üzerine olay yerine Kaçkar Bölge İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

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