21 Şubat 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları "Resmen bize mal pazarladılar"
Resmen bize mal pazarladılar

"Resmen bize mal pazarladılar"

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.02.2025 13:06
Güncelleme:21.02.2025 13:12
Kalbinden rahatsızlanan 'Hayrettin Erden', İstanbul'daki özel bir hastaneye gitmiş, kendisiyle ameliyat masasında 'stent pazarlığı' yapılmıştı. Skandalın ortaya çıkmasıyla, sağlık bakanlığı harekete geçti ve hastanenin muhasebecisi tutuklanmıştı. O çirkin muameleye maruz kalan 'hayrettin erden', ilk kez konuştu. Ve bakın neler söyledi?
Resmen bize mal pazarladılar
Resmen bize mal pazarladılar
"Resmen bize mal pazarladılar"
Rusya’dan Ankara çıkarması!
Rusya'dan Ankara çıkarması!
İstanbul’da sürücülere özel araç uyarısı
İstanbul’da sürücülere özel araç uyarısı
Adıyaman’da çocuğa sokak köpekleri saldırdı!
Adıyaman'da çocuğa sokak köpekleri saldırdı!
Kedi severken kayan araba çarptı
Kedi severken kayan araba çarptı
Urartu mağaralarında kartpostallık görüntüler
Urartu mağaralarında kartpostallık görüntüler
Aydın’da otomobiller çarpıştı
Aydın'da otomobiller çarpıştı
Çocuklar kar tatilinin keyfini çıkardı
Çocuklar kar tatilinin keyfini çıkardı
Mevsimleri karıştıran leylekler karla karşılaştı
Mevsimleri karıştıran leylekler karla karşılaştı
Karlı havada doğru sürüş nasıl olmalı?
Karlı havada doğru sürüş nasıl olmalı?
Market etrafında dolaşırken Roman havası oynadılar
Market etrafında dolaşırken Roman havası oynadılar
İstanbul’da kar ne kadar sürecek?
İstanbul’da kar ne kadar sürecek?
Daha Fazla Video Göster