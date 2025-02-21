21 Şubat 2025, Cuma
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"Resmen bize mal pazarladılar"
Kalbinden rahatsızlanan 'Hayrettin Erden', İstanbul'daki özel bir hastaneye gitmiş, kendisiyle ameliyat masasında 'stent pazarlığı' yapılmıştı. Skandalın ortaya çıkmasıyla, sağlık bakanlığı harekete geçti ve hastanenin muhasebecisi tutuklanmıştı. O çirkin muameleye maruz kalan 'hayrettin erden', ilk kez konuştu. Ve bakın neler söyledi?