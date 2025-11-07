Rampa aşağı inen tır makasladı: Onlarca kilo patates yola saçıldı

07 Kasım 2025, Cuma

Giriş: 07.11.2025 00:13
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi Gaffar Okkan Bulvar Kayseri-Malatya yolu üzerinde meydana gelen olayda, 06 NAV 16 plakalı patates yüklü tır rampadan inerken makasladı. Makaslayan tır yol ortasında kalırken, üzerinde bulunan onlarca kilo patates de yola saçıldı. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri tarafından yol üzerinde güvenlik önlemi alınarak trafiğin kontrollü şekilde akması sağlandı.
