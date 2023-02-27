27 Şubat 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Malatya'daki depremin ardından uyardı
Prof. Dr. Ercan, bölgedeki yapıların depremlerle çok büyük hasar gördüğünü ve yeni artçılarla birlikte yıkıcı sonuçlar doğabileceğini söyledi. Ercan bu konuda vatandaşları uyararak, "Bölgede çekince bitmemiştir. Dolayısıyla kesinlikle çadırlarda, barınaklarda ya da konteyner gibi yerlerde kalmak gerekiyor. Bunun kararını AFAD verir ama ben evlere kesinlikle girilmemesinde ısrar ediyorum. Çünkü o bölgedeki evler çok büyük üç tane deprem gördü. Evler şu anda çok yorgun. Yani gelecek olan artçı depremlerin büyüklükleri de küçük değil. Bunların her biri birer büyük deprem. Ve bunların sayısı 15 ile 25’e varacak. Yani tek sakıncalı taraf halkın eve girmesi, girmezlerse bir sakınca yok" diye konuştu.