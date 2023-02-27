Prof. Dr. Ahmet Ercan, Malatya'daki depremin ardından uyardı

Prof. Dr. Ercan, bölgedeki yapıların depremlerle çok büyük hasar gördüğünü ve yeni artçılarla birlikte yıkıcı sonuçlar doğabileceğini söyledi. Ercan bu konuda vatandaşları uyararak, "Bölgede çekince bitmemiştir. Dolayısıyla kesinlikle çadırlarda, barınaklarda ya da konteyner gibi yerlerde kalmak gerekiyor. Bunun kararını AFAD verir ama ben evlere kesinlikle girilmemesinde ısrar ediyorum. Çünkü o bölgedeki evler çok büyük üç tane deprem gördü. Evler şu anda çok yorgun. Yani gelecek olan artçı depremlerin büyüklükleri de küçük değil. Bunların her biri birer büyük deprem. Ve bunların sayısı 15 ile 25’e varacak. Yani tek sakıncalı taraf halkın eve girmesi, girmezlerse bir sakınca yok" diye konuştu.