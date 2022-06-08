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Poşet çayda mikroplastik tehlikesi! Mikroplastik vücuda zararlı mı?

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Giriş: 08.06.2022 12:17
Demleme çay yerine bazı zamanlar tercih edilen poşet çayda 13 bin mikroplastik parçaçığı tespit edildi. Peki bunun insan vücuduna nasıl zararı var? Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Mari Benli, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Poşet çayda mikroplastik tehlikesi
Poşet çayda mikroplastik tehlikesi
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