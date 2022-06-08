08 Haziran 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Poşet çayda mikroplastik tehlikesi! Mikroplastik vücuda zararlı mı?
Demleme çay yerine bazı zamanlar tercih edilen poşet çayda 13 bin mikroplastik parçaçığı tespit edildi. Peki bunun insan vücuduna nasıl zararı var? Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Mari Benli, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.