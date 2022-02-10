Portre - Sultan Abdülhamid’in vefatının 104. yılı | İkinci Abdülhamid Han kimdir?

Osmanlı Devleti'nin güç kaybettiği bir dönemdi. O ateşten gömlek giydi ve tahta çıktı. Osmanlı'nın yıkılması için kirli oyunlar oynanıyordu. 33 yıl tahta kalan Abdülhamid Han bu süre boyunca Osmanlı devletinde köklü reformlar gerçekleştirdi, büyük hizmetler yaptı. Abdülhamid Han'ın vefatının 104'üncü sene-i devriyesinde onu minnetle anıyoruz. İşte Abdülhamid Han'ın bilinmeyenleri...

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