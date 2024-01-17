Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı: O anlar kamerada

Sultangazi’de yüzleri maskeli gaspçılar, pompalı tüfekle girdikleri marketin kasiyerinden paraları istedi. Başka bir çalışan karşı çıktığı gaspçıları elindeki paspasla kovalarken, 5 şüpheli kaçtıkları aracın içinde kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1395. Sokak’taki bir zincir markete önceki akşam kapanma işlemleri yapıldığı sırada ellerinde pompalı tüfek bulunan siyah maskeli 2 gaspçı geldi. Bir arkadaşları dışarıda çevreyi gözetlerken, 2 gaspçı kasanın olduğu bölüme gidip, sayım yapan kasiyerden paraları istedi. Bu sırada elinde paspasla gaspçıların yanına gelen bir çalışan, onlara karşı çıktı.