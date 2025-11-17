17 Kasım 2025, Pazartesi
Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı! Rahat tavrı pes dedirtti: Bu ceza çerez param
Aksaray'da, ön plakası takılı olmayan otomobiliyle güvenlik görevlilerinin 'dur' ihtarına uymayan 23 yaşındaki Mahmut Korkmaz, bir kafede otururken yakalandı. Hakkında 5 bin 900 lira idari para cezası uygulanan Korkmaz, ceza makbuzunu gösterip 'Bu benim çerez param' diyerek pes dedirten bir tavır sergiledi.