Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı! Rahat tavrı pes dedirtti: Bu ceza çerez param

Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı! Rahat tavrı pes dedirtti: Bu ceza çerez param

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 17.11.2025 21:50
Aksaray'da, ön plakası takılı olmayan otomobiliyle güvenlik görevlilerinin 'dur' ihtarına uymayan 23 yaşındaki Mahmut Korkmaz, bir kafede otururken yakalandı. Hakkında 5 bin 900 lira idari para cezası uygulanan Korkmaz, ceza makbuzunu gösterip 'Bu benim çerez param' diyerek pes dedirten bir tavır sergiledi.
