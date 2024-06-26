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Polis Özel Harekat Timleri devriyeye başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 15:05
Muğla Marmaris'te orman yangınları nöbetine Özel Harekat Timleri destek veriyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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