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31.12.2019

Polis köpekleri Taksim'de yılbaşı devriyesine başladı

Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemlerini attıran polis ekiplerine özel eğitimli köpekler de önleyici tedbir olarak destek olacak. Atlı polisler de Taksim Meydanı'nda görevlerine devam ediyor.

Taksim Meydanı?nda toplumsal olaylara karşı önleyici tedbir olarak kullanılan köpekler Taksim Meydanı'na getirildi. Atlı polisler ile birlikte görevlerine başlayan polis köpeklerine vatandaşların ilgisi büyük oldu.

2 Kangal cinsi köpeğinde içinde bulunduğu 4 köpek ile birlikte polisler gece boyunca Taksim ve İstiklal Caddesi?nde devriye turu atacak.

Göreve başlayan köpekli polisler ile atlı polisler birlikte basın mensuplarına poz verdi.

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