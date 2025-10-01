Plaka sahtecileri yakalandı!

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, APP olarak tabir edilen farklı basım plakalar basan şahıslar yakalanırken, aramalarda ise Türkiye Şoförler Odası'na ait mühür bulunan manuel mühür basma makinası bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN