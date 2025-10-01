Plaka sahtecileri yakalandı!

01 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 10:18
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, APP olarak tabir edilen farklı basım plakalar basan şahıslar yakalanırken, aramalarda ise Türkiye Şoförler Odası'na ait mühür bulunan manuel mühür basma makinası bulundu.
